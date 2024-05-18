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ABCDERM H2O 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (645485) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
187,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
158,64
Економія: -5,04 грн
153,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
160,36
Економія: -6,76 грн
153,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
159,42
Економія: -5,82 грн
153,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (2)
162,29
Економія: -8,69 грн
153,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (2)
159,48
Економія: -5,88 грн
153,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -6,22 грн
201,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
160,14
Економія: -6,54 грн
153,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
162,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Прилуки, вул. Київська, 291-В
Всього: упаковка (1)
170,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Конотоп, вул. Клубна, 111
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (1)
164,40 грн