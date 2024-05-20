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B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Запоріжжя (449718) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
523,29
Економія: -34,28 грн
489,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
548,96
Економія: -50,19 грн
498,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
570,99
Економія: -56,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
557,99
Економія: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
573,99
Економія: -59,08 грн
514,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
571,17
Економія: -66,67 грн
504,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Свободи, 40
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (1)
576,86
Економія: -61,95 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
523,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
478,67
Економія: -2,50 грн
476,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
542,11
Економія: -43,14 грн
498,97 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
504,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
518,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Всього: упаковка (1)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
484,44 грн