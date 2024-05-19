B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Львів (449718) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється за 34 хв
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Сімейна аптека
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 40
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А