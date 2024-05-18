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B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Харків (449718) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
538,98
Економія: -49,97 грн
489,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шостка, вул. Свободи, 40
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
563,16
Економія: -64,39 грн
498,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
570,99
Економія: -56,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
557,99
Економія: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
573,99
Економія: -59,08 грн
514,91 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
582,25
Економія: -77,75 грн
504,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (1)
576,86
Економія: -61,95 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
485,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
551,81
Економія: -52,84 грн
498,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Всього: упаковка (1)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
522,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (1)
554,84
Економія: -52,00 грн
502,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
507,27
Економія: -0,40 грн
506,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
519,66
Економія: -2,15 грн
517,51 грн