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АТОДЕРМ ІНТЕНСИВ БАЛЬЗАМ 500 мл - Одеса (666819) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
821,24 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Гармонія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Глорія
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
821,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1117,80
Економія: -223,55 грн
894,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (2)
821,24 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
1117,80 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
1117,80 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
1117,80 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Чорноморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
Всього: упаковка (5)
821,24 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
994,00
Економія: -65,00 грн
929,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1182,60
Економія: -236,50 грн
946,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
821,24 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (1)
1008,00
Економія: -50,40 грн
957,60 грн