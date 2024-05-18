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SKINORMIL КРЕМ БАЛАНС З МАТУЮЧИМ ЕФЕКТОМ ЛІНІЯ А 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (676568) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
571,76
Економія: -95,56 грн
476,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
572,35
Економія: -55,93 грн
516,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
568,54
Економія: -77,33 грн
491,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
561,95
Економія: -40,71 грн
521,24 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
517,00
Економія: -75,00 грн
442,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
544,00
Економія: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
557,71
Економія: -36,47 грн
521,24 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
517,00
Економія: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
598,81
Економія: -52,56 грн
546,25 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (8)
544,00
Економія: -102,00 грн
442,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
564,25
Економія: -36,04 грн
528,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
597,48
Економія: -107,58 грн
489,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
517,00
Економія: -75,00 грн
442,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (2)
571,06
Економія: -42,85 грн
528,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
567,63
Економія: -58,18 грн
509,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
573,37
Економія: -66,60 грн
506,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
611,80
Економія: -45,43 грн
566,37 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (5)
536,00
Економія: -78,00 грн
458,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
601,74
Економія: -79,64 грн
522,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
569,39 грн