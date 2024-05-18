3-Дінір капсули 300 мг блістер, №10 - Харків (630901) Лікарський препарат - ціни
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Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71