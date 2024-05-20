Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАНТГЕОЛІС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ тм "La Roche Posay"Ціни в аптеках

АНТГЕОЛІС СОНЦЕЗАХИСНИЙ УЛЬТРАЛЕГКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ тм "La Roche Posay" SPF-30 200 мл - Одеса (667670) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
816,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
767,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
843,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
743,62 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
741,41 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 28 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
843,00 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
816,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
728,73 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Приморська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (2)
816,80 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
816,80 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (2)
816,80 грн
Евіта
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (2)
816,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
816,80 грн
Еріка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
816,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
722,30 грн
Жемчужина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (2)
816,80 грн