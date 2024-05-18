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АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "ОЙ! КОМАРИКИ" "ACTIVE" 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (666936) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
76,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
57,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
90,57
Економія: -4,52 грн
86,05 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
94,65
Економія: -8,97 грн
85,68 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
91,36
Економія: -6,00 грн
85,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
57,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
82,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
91,52
Економія: -6,16 грн
85,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
79,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
57,97 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Всього: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
85,44
Економія: -5,77 грн
79,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (1)
79,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13
Всього: упаковка (1)
76,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
79,55 грн