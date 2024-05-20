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АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "ОЙ! КОМАРИКИ" "BABY" 150 мл - Одеса (666932) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (2)
98,56 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
76,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
105,36 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 09 хв
Очаків, вул. Торгова, 30
Всього: упаковка (1)
76,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (5)
90,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Всього: упаковка (1)
84,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Південна, 39
Всього: упаковка (2)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
Всього: упаковка (1)
76,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
Всього: упаковка (1)
76,57 грн