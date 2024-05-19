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АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "ОЙ! КОМАРИКИ" "BABY" 150 мл - Львів (666932) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
98,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
76,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (2)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
105,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
84,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
39,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
39,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (2)
39,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
76,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (5)
71,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Мазепи, 2
Всього: упаковка (1)
71,06 грн