АЕРОЗОЛЬНИЙ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ "ОЙ! КОМАРИКИ" "BABY" 150 мл - Харків (666932) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11