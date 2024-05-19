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HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Львів (676924) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
761,41
Економія: -78,74 грн
682,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
770,27
Економія: -36,89 грн
733,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
798,06
Економія: -87,98 грн
710,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
760,34
Економія: -101,90 грн
658,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
753,86
Економія: -76,89 грн
676,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
786,14
Економія: -97,94 грн
688,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: саше (8)
760,84
Економія: -105,25 грн
655,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
785,46
Економія: -51,99 грн
733,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1), саше (4)
806,29
Економія: -127,15 грн
679,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
756,28
Економія: -70,05 грн
686,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
746,59
Економія: -82,45 грн
664,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2), саше (2)
734,05
Економія: -89,86 грн
644,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: саше (9)
760,56
Економія: -153,42 грн
607,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
736,47
Економія: -37,41 грн
699,06 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: саше (10)
668,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
668,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Виговського Івана, 1
Всього: упаковка (1)
701,50 грн