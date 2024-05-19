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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на лактаціюHUMANA PIULATTE PLUSЦіни в аптеках

HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Київ (676924) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1), саше (5)
685,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
705,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (3)
763,70
Економія: -89,03 грн
674,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: упаковка (1), саше (12)
704,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
635,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (2)
694,26 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
809,60
Економія: -130,10 грн
679,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: саше (7)
687,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (1)
801,08
Економія: -84,21 грн
716,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
705,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (2)
687,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 20
Всього: упаковка (1)
687,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1), саше (10)
699,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (2)
695,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (1)
706,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166
Всього: упаковка (1)
687,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1), саше (6)
693,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (2)
660,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1), саше (5)
786,82
Економія: -107,68 грн
679,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
785,84
Економія: -91,61 грн
694,23 грн