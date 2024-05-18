HUMANA PIULATTE PLUS саше 5 г, №14 - Харків (676924) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Науки, 9
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: саше (12)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
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Харків, просп. Науки, 64
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
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Всього: саше (9)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Валдайська, 26
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 246
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
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Всього: упаковка (2), саше (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низькі ціни №1
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Всього: саше (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, в'їзд Набережний, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 98
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9