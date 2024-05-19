Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що поліпшують сперматогенез.АндроферолЦіни в аптеках

Андроферол капсули, №60 - Київ (676930) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1814,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (6)
1814,40
Економія: -71,30 грн
1743,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1814,40
Економія: -71,30 грн
1743,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
1750,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
1760,31 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1814,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), капсули (2)
1814,40
Економія: -71,30 грн
1743,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), капсули (3)
1814,40
Економія: -71,30 грн
1743,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
1814,40
Економія: -71,30 грн
1743,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1814,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: капсули (2)
1922,67 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1814,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1814,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1814,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1814,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1814,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1814,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1814,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1814,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (139)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1814,40 грн