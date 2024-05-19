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SKINORMIL ФЛЮЇД "ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" ЛІНІЯ А туба 30 мл - Львів (676572) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
514,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
498,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
574,91
Економія: -108,77 грн
466,14 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (4)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (3)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
498,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
547,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
578,25
Економія: -17,35 грн
560,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
525,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
618,80
Економія: -18,56 грн
600,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
575,51
Економія: -43,07 грн
532,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
618,80
Економія: -18,56 грн
600,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
586,79
Економія: -89,64 грн
497,15 грн