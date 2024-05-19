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SKINORMIL ФЛЮЇД "ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" ЛІНІЯ А туба 30 мл - Київ (676572) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
533,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
533,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
494,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
499,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
551,61
Економія: -35,36 грн
516,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
582,81
Економія: -86,67 грн
496,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
578,20
Економія: -17,35 грн
560,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
590,28
Економія: -81,18 грн
509,10 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
468,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
618,80
Економія: -18,56 грн
600,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
578,20
Економія: -17,35 грн
560,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
577,23
Економія: -81,64 грн
495,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
538,40
Економія: -22,15 грн
516,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
437,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
536,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
538,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
491,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
503,45 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
468,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
528,73 грн