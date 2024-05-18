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SKINORMIL ФЛЮЇД "ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" ЛІНІЯ А туба 30 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (676572) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
573,14
Економія: -77,55 грн
495,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
550,43
Економія: -87,36 грн
463,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
500,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
468,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
590,11
Економія: -116,06 грн
474,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
500,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
515,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
538,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
581,26
Економія: -107,21 грн
474,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
547,23
Економія: -109,87 грн
437,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
586,18
Економія: -77,88 грн
508,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
498,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
536,18
Економія: -87,25 грн
448,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
540,98
Економія: -92,05 грн
448,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
538,14
Економія: -89,21 грн
448,93 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
536,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
531,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
532,76 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
489,00
Економія: -64,00 грн
425,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
495,90 грн