Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSKINORMIL КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІНІЯ АЦіни в аптеках

SKINORMIL КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІНІЯ А 50 мл - Київ (676202) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
555,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
555,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
557,93 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
602,69
Економія: -24,79 грн
577,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
560,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
613,96
Економія: -84,22 грн
529,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
554,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
558,69 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
556,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (2)
560,69 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
646,80
Економія: -19,40 грн
627,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
553,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
609,40
Економія: -79,70 грн
529,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
Всього: упаковка (1)
555,84 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
604,80
Економія: -18,14 грн
586,66 грн