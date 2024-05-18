Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюSKINORMIL КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІНІЯ АЦіни в аптеках

SKINORMIL КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЛІНІЯ А 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (676202) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
599,05
Економія: -81,03 грн
518,02 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
605,18
Економія: -86,67 грн
518,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
574,61
Економія: -105,46 грн
469,15 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (5)
555,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
600,26
Економія: -70,06 грн
530,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (2)
555,61 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
616,16
Економія: -70,56 грн
545,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
553,37 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
616,79
Економія: -121,29 грн
495,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
555,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
607,55
Економія: -119,18 грн
488,37 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
572,40
Економія: -88,02 грн
484,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
612,69
Економія: -68,39 грн
544,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
553,45 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
560,84
Економія: -94,26 грн
466,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
565,87
Економія: -99,29 грн
466,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
602,40
Економія: -106,90 грн
495,50 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
556,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
553,53 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
511,00
Економія: -67,00 грн
444,00 грн