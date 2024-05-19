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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ЛІНІЯ А туба 50 мл - Київ (881543) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
213,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
211,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
200,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
190,58 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
179,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
167,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
221,25
Економія: -6,64 грн
214,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
167,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
203,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
206,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
206,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
179,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
202,92 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (6)
236,60
Економія: -7,10 грн
229,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
221,20
Економія: -6,64 грн
214,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
203,09 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (3)
221,25
Економія: -6,64 грн
214,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
204,46 грн