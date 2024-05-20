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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ЛІНІЯ А туба 200 мл - Одеса (676206) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
481,55 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
490,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
526,64
Економія: -65,82 грн
460,82 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (3)
483,03 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (2)
528,90
Економія: -97,75 грн
431,15 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (3)
490,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
490,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
481,45 грн
Глорія
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
490,40 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (2)
490,40 грн
Віталіна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (2)
490,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
522,16
Економія: -61,52 грн
460,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (5)
523,22
Економія: -34,26 грн
488,96 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
490,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
525,68
Економія: -22,78 грн
502,90 грн