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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ЛІНІЯ А туба 200 мл - Київ (676206) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3)
484,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3)
537,35
Економія: -34,45 грн
502,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
518,09
Економія: -42,49 грн
475,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
536,90
Економія: -65,68 грн
471,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (3)
426,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
526,40
Економія: -15,79 грн
510,61 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
525,03
Економія: -100,04 грн
424,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
485,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
524,47
Економія: -73,87 грн
450,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
534,28
Економія: -73,29 грн
460,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
490,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
438,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
487,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (2)
532,72
Економія: -50,94 грн
481,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (2)
447,43 грн