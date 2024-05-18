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SKINORMIL ГЕЛЬ ОЧИЩУЮЧИЙ ЛІНІЯ А туба 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (676206) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
521,31
Економія: -70,57 грн
450,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
535,14
Економія: -74,69 грн
460,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
482,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
522,36
Економія: -91,21 грн
431,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
481,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
536,19
Економія: -58,69 грн
477,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
426,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
536,75
Економія: -105,60 грн
431,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (3)
468,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
490,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
528,70
Економія: -97,88 грн
430,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (2)
533,07
Економія: -82,33 грн
450,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
533,17
Економія: -102,02 грн
431,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
483,43 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
522,31
Економія: -91,16 грн
431,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
526,99
Економія: -95,84 грн
431,15 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
482,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
450,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (5)
480,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
452,87 грн