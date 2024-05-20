Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+Ціни в аптеках

АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 200 мл - Запоріжжя (642221) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1075,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1116,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
750,82
Економія: -35,62 грн
715,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
739,80
Економія: -24,60 грн
715,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
1019,42
Економія: -118,08 грн
901,34 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1075,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн