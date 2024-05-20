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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 200 мл - Одеса (642221) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
1116,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
826,01
Економія: -38,81 грн
787,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
744,09
Економія: -28,89 грн
715,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
747,60
Економія: -32,40 грн
715,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
1075,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1075,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (3)
1117,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
989,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (3)
989,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн