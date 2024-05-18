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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 200 мл - Харків (642221) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
784,25
Економія: -37,13 грн
747,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (2)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
902,76
Економія: -43,56 грн
859,20 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн