Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиСонцезахисні засобиСонцезахисні засоби для тілаАВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+Ціни в аптеках

АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ SPF 50+ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642221) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (4)
1117,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
1117,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (2)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
1075,80 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
896,15
Економія: -36,95 грн
859,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн