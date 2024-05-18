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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ З ОТВОРОМ ДЛЯ СТОМИ розмір 4 (153), №1 - Харків (648452) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
541,98
Економія: -65,42 грн
476,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
538,10
Економія: -41,86 грн
496,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
534,89
Економія: -58,33 грн
476,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
541,81
Економія: -57,15 грн
484,66 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
424,40 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом