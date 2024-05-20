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АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Запоріжжя (661517) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
269,80
Економія: -74,70 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -35,60 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
275,20
Економія: -78,00 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
264,40
Економія: -67,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1), пакет-саше (3)
319,40
Економія: -124,30 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (1), пакет-саше (3)
278,30
Економія: -81,10 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (1)
270,80
Економія: -73,60 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1), пакет-саше (8)
251,70
Економія: -54,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (1)
251,70
Економія: -54,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
256,20
Економія: -59,00 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (1)
290,30
Економія: -95,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
292,90
Економія: -95,70 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
247,30
Економія: -50,10 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
279,60
Економія: -84,50 грн
195,10 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
264,40
Економія: -67,20 грн
197,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
284,00
Економія: -86,80 грн
197,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
258,10
Економія: -60,90 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
278,60
Економія: -83,50 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
236,00
Економія: -38,80 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: упаковка (2)
263,20
Економія: -66,00 грн
197,20 грн