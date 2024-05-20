АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Одеса (661517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: пакет-саше (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
В інших містах:
Полімед
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Всього: порошок (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б