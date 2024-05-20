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АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Одеса (661517) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: пакет-саше (8)
290,30
Економія: -95,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), пакет-саше (1)
279,60
Економія: -82,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1), пакет-саше (6)
281,40
Економія: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1)
273,20
Економія: -78,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
281,10
Економія: -86,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
285,10
Економія: -90,00 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
265,30
Економія: -68,10 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (1)
277,20
Економія: -82,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
306,20
Економія: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -119,90 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -23,50 грн
197,20 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: порошок (1)
215,21 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (1)
278,30
Економія: -83,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -57,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (1), пакет-саше (3)
278,30
Економія: -83,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (1)
224,70
Економія: -27,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (1)
246,20
Економія: -49,00 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
224,90
Економія: -27,70 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (1)
281,10
Економія: -86,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (1)
310,60
Економія: -115,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
Всього: упаковка (1)
217,00
Економія: -21,90 грн
195,10 грн