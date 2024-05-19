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АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Львів (661517) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
305,00
Економія: -109,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
318,00
Економія: -122,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
224,70
Економія: -29,60 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: пакет-саше (8)
313,60
Економія: -118,50 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (1)
281,40
Економія: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2), пакет-саше (6)
306,20
Економія: -111,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
255,00
Економія: -57,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (1)
275,20
Економія: -80,10 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -119,90 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
277,40
Економія: -82,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2), пакет-саше (4)
304,80
Економія: -109,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1)
281,40
Економія: -86,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (1)
301,70
Економія: -106,60 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
291,80
Економія: -96,70 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2), пакет-саше (3)
319,40
Економія: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (2)
315,00
Економія: -119,90 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (2)
256,20
Економія: -59,00 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1), пакет-саше (9)
274,20
Економія: -77,00 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1), пакет-саше (6)
274,20
Економія: -79,10 грн
195,10 грн