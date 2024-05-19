АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Львів (661517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакет-саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: пакет-саше (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), пакет-саше (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакет-саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), пакет-саше (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), пакет-саше (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакет-саше (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакет-саше (6)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30