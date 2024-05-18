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АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (661517) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -23,50 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2), пакет-саше (2)
318,30
Економія: -123,20 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), пакет-саше (7)
264,40
Економія: -67,20 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -23,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
250,80
Економія: -53,60 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
224,70
Економія: -27,50 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
228,60
Економія: -31,40 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
283,00
Економія: -87,90 грн
195,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
261,40
Економія: -64,20 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: пакет-саше (1)
285,10
Економія: -90,00 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
253,50
Економія: -58,40 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (2)
241,80
Економія: -44,60 грн
197,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
242,90
Економія: -45,70 грн
197,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
284,00
Економія: -86,80 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
319,40
Економія: -124,30 грн
195,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
285,10
Економія: -90,00 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Всього: пакет-саше (8)
256,20
Економія: -59,00 грн
197,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -23,50 грн
197,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1), пакет-саше (9)
264,40
Економія: -69,30 грн
195,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
274,20
Економія: -77,00 грн
197,20 грн