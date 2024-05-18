АТОКСІЛ ПЛЮС порошок пакет-саше 2 г зі смаком полуниці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (661517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), пакет-саше (2)
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Дніпро, пл. Вокзальна, 1
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Дніпро, вул. Пастера, 6-А
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: пакет-саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакет-саше (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д