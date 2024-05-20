БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИГРЕЖЕВИЙ НА ЧЕРЕВНУ СТІНКУ "АЕРО" арт. 30ББСА №5 обхват талії (105-115 см), №1 - Одеса (637470) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Одеса, вул. Черняховського, 1-А
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Одеса, вул. Левітана, 101
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
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Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
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Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
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Одеса, вул. Балківська, 28
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Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
В інших містах:
Полімед
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Одеса, вул. Висоцького, 23
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Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
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Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А