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БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИГРЕЖЕВИЙ НА ЧЕРЕВНУ СТІНКУ "АЕРО" арт. 30ББСА №4 обхват талії (95-105 см), №1 - Одеса (637468) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 16:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
456,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
580,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
Всього: упаковка (1)
642,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
584,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
580,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
577,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
581,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
649,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
643,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
637,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
584,61 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
584,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
584,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
638,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
579,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
580,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
580,62 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
582,80 грн