БАНДАЖ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПРОТИГРЕЖЕВИЙ НА ЧЕРЕВНУ СТІНКУ "АЕРО" арт. 30ББСА №3 обхват талії (85-95 см), №1 - Одеса (637467) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом