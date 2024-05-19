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Азеонам порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій 1 г флакон, №1 - Київ (586629) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (5)
953,99
Економія: -161,47 грн
792,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1284,60
Економія: -484,60 грн
800,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
819,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
814,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
1012,99
Економія: -220,47 грн
792,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
838,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
858,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
926,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (10)
859,21
Економія: -39,20 грн
820,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
838,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
838,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
947,99
Економія: -155,47 грн
792,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
838,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
838,40 грн