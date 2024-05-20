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Азельта таблетки 75 мг блістер, №10 - Запоріжжя (660131) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
624,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
708,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
671,07
Економія: -28,65 грн
642,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
670,46
Економія: -52,87 грн
617,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
613,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
680,99
Економія: -90,79 грн
590,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
670,00
Економія: -87,00 грн
583,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
662,39
Економія: -79,39 грн
583,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
662,99
Економія: -72,79 грн
590,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
634,73
Економія: -27,53 грн
607,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
624,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
660,25
Економія: -78,27 грн
581,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
667,83
Економія: -57,92 грн
609,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
624,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
697,09
Економія: -70,67 грн
626,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
639,85
Економія: -49,64 грн
590,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
684,31
Економія: -81,78 грн
602,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
587,07
Економія: -30,45 грн
556,62 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
624,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (208)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
624,90 грн