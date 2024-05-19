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Азельта таблетки 75 мг блістер, №10 - Львів (660131) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
564,57 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
623,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
670,91
Економія: -53,55 грн
617,36 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
650,99
Економія: -60,79 грн
590,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
564,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
721,99
Економія: -131,79 грн
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (291)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
624,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
622,97
Економія: -29,83 грн
593,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
672,77
Економія: -66,42 грн
606,35 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (291)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
624,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
731,99
Економія: -141,79 грн
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (291)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
624,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
740,99
Економія: -150,79 грн
590,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
566,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
656,99
Економія: -66,79 грн
590,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
676,99
Економія: -86,79 грн
590,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
607,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
713,99
Економія: -123,79 грн
590,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
607,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
671,47
Економія: -74,39 грн
597,08 грн