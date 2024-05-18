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Азельта таблетки 75 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (660131) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
693,40
Економія: -98,07 грн
595,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
679,76
Економія: -69,85 грн
609,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
709,37
Економія: -71,74 грн
637,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
677,99
Економія: -87,83 грн
590,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
681,63
Економія: -64,65 грн
616,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
624,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
656,99
Економія: -66,83 грн
590,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
686,09
Економія: -69,11 грн
616,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
578,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
670,09
Економія: -64,33 грн
605,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
691,52
Економія: -80,95 грн
610,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
665,30
Економія: -56,97 грн
608,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
681,77
Економія: -73,44 грн
608,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
656,47
Економія: -46,56 грн
609,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
692,22
Економія: -97,08 грн
595,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
624,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (5)
689,35
Економія: -51,72 грн
637,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (162)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
624,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (4)
626,23
Економія: -28,23 грн
598,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
646,89
Економія: -52,60 грн
594,29 грн