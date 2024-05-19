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NAILNER® 2in1 ПРОТИГРИБКОВИЙ ЛАК ДЛЯ НІГТІВ лак 5 мл, №1 - Львів (644370) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
630,42
Економія: -143,32 грн
487,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
591,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
577,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
547,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
544,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
591,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
665,99
Економія: -111,80 грн
554,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
553,56
Економія: -45,85 грн
507,71 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
908,50
Економія: -354,10 грн
554,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
591,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
577,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
591,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
622,99
Економія: -68,80 грн
554,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
695,99
Економія: -141,80 грн
554,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
547,37 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
577,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
612,99
Економія: -58,80 грн
554,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
643,99
Економія: -89,80 грн
554,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (42)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
591,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
637,63
Економія: -136,37 грн
501,26 грн