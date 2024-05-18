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NAILNER® 2in1 ПРОТИГРИБКОВИЙ ЛАК ДЛЯ НІГТІВ лак 5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (644370) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
653,25
Економія: -175,70 грн
477,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
594,37
Економія: -116,82 грн
477,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
591,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
532,22 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
627,52
Економія: -143,47 грн
484,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
580,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
685,69
Економія: -106,28 грн
579,41 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
610,99
Економія: -56,80 грн
554,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
648,94
Економія: -164,89 грн
484,05 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
701,20
Економія: -138,60 грн
562,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
591,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
650,08
Економія: -137,65 грн
512,43 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
591,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
643,61
Економія: -64,15 грн
579,46 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
626,54
Економія: -187,85 грн
438,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
464,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
591,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
655,61
Економія: -143,24 грн
512,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
547,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
639,36
Економія: -54,69 грн
584,67 грн