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Алсокам розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Одеса (603850) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4), ампула (4)
292,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2), ампула (2)
404,80
Економія: -123,70 грн
281,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
332,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
338,08
Економія: -44,21 грн
293,87 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
328,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
330,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
297,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
318,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), ампула (4)
292,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
338,50
Економія: -49,51 грн
288,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
364,99
Економія: -83,89 грн
281,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
292,10 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
331,40
Економія: -42,44 грн
288,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
284,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
334,66
Економія: -45,46 грн
289,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
329,99
Економія: -48,89 грн
281,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), ампула (4)
356,00
Економія: -67,01 грн
288,99 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
276,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), ампула (3)
335,97
Економія: -46,99 грн
288,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
292,10 грн