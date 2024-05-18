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Алсокам розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1.5 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (603850) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (5)
336,77
Економія: -17,19 грн
319,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (4)
329,20
Економія: -9,62 грн
319,58 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
332,00
Економія: -48,10 грн
283,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), ампула (4)
340,90
Економія: -45,00 грн
295,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
323,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
321,99
Економія: -40,89 грн
281,10 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (3)
400,30
Економія: -116,40 грн
283,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), ампула (1)
333,13
Економія: -43,89 грн
289,24 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2), ампула (4)
367,30
Економія: -83,40 грн
283,90 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (10), ампула (3)
340,29
Економія: -51,67 грн
288,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), ампула (2)
338,69
Економія: -49,70 грн
288,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
316,90
Економія: -35,80 грн
281,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
329,71
Економія: -40,73 грн
288,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
292,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: ампула (3)
332,00
Економія: -48,10 грн
283,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (6), ампула (3)
341,06
Економія: -52,08 грн
288,98 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
339,52
Економія: -48,43 грн
291,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
331,18
Економія: -42,19 грн
288,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (6), ампула (1)
337,80
Економія: -48,81 грн
288,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: ампула (4)
292,10 грн