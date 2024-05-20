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Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер, №5 - Запоріжжя (691077) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
162,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
162,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
178,07
Економія: -26,16 грн
151,91 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
175,91
Економія: -21,91 грн
154,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
172,99
Економія: -21,08 грн
151,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
162,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
162,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
163,27
Економія: -7,48 грн
155,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
162,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
162,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
162,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
162,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
162,10 грн