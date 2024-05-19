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Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер, №5 - Львів (691077) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
168,50
Економія: -16,60 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
165,50
Економія: -13,60 грн
151,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (2)
160,93
Економія: -16,42 грн
144,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (1)
173,53
Економія: -3,39 грн
170,14 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
189,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Всього: упаковка (1)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
178,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (2)
173,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
181,80 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (1)
178,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
Всього: упаковка (1)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
Всього: упаковка (1)
178,07
Економія: -26,17 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (2)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (2)
190,60 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
148,38 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Всього: упаковка (3)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Куликів, пл. Незалежності, 6-А
Всього: упаковка (1)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 1
Всього: упаковка (2)
175,50
Економія: -23,60 грн
151,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Всього: упаковка (1)
160,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -25,09 грн
151,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Великий Любінь, вул. Львівська, 106-А
Всього: упаковка (1)
178,06
Економія: -26,16 грн
151,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
Всього: упаковка (1)
172,99
Економія: -21,09 грн
151,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
153,14 грн