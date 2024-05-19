Атовакс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер, №5 - Львів (691077) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
В інших містах:
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
Подорожник
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Зимна Вода, вул. Миру, 39-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Ощад аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 6-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Куликів, пл. Незалежності, 6-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Великий Любінь, вул. Львівська, 106-А
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 21-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8