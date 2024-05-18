Алмагель® М таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти, №24 - Харків (657542) Лікарський препарат - ціни
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Всього: блістер (2)
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Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: блістер (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки для смоктання (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (182)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: таблетки для смоктання (18)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1