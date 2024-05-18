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Алмагель® М таблетки для смоктання 300 мг + 450 мг блістер зі смаком м'яти, №24 - Дніпро (Дніпропетровськ) (657542) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), блістер (2)
188,00
Економія: -43,66 грн
144,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
183,15
Економія: -32,24 грн
150,91 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1), блістер (2)
187,80
Економія: -27,90 грн
159,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), блістер (1)
228,70
Економія: -70,90 грн
157,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
193,29
Економія: -36,57 грн
156,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), блістер (3)
197,90
Економія: -38,00 грн
159,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: блістер (2)
165,28 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: таблетки для смоктання (18)
182,99
Економія: -25,06 грн
157,93 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (2)
197,90
Економія: -38,00 грн
159,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), блістер (3)
181,17
Економія: -36,33 грн
144,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: таблетки для смоктання (18)
164,50 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
169,94
Економія: -21,83 грн
148,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
196,90
Економія: -49,75 грн
147,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -22,06 грн
157,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
184,06
Економія: -27,34 грн
156,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1), блістер (3)
141,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер (3)
187,80
Економія: -27,90 грн
159,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (286)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
167,70 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
179,12
Економія: -22,54 грн
156,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
178,87
Економія: -28,18 грн
150,69 грн