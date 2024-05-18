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Амбіт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (846595) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (60)
94,84
Економія: -4,84 грн
90,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (10)
92,71
Економія: -2,71 грн
90,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
112,00
Економія: -22,60 грн
89,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (15)
96,00
Економія: -10,50 грн
85,50 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
134,60
Економія: -45,20 грн
89,40 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (9)
93,82
Економія: -6,41 грн
87,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (11)
95,38
Економія: -14,16 грн
81,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -15,73 грн
88,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (13)
92,85
Економія: -5,44 грн
87,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
81,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
96,05
Економія: -8,64 грн
87,41 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
95,62
Економія: -11,59 грн
84,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (16)
93,27
Економія: -11,98 грн
81,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (19)
95,13
Економія: -13,84 грн
81,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
84,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3)
93,20
Економія: -25,50 грн
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
71,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
95,99
Економія: -11,96 грн
84,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (2)
101,10
Економія: -17,07 грн
84,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
102,92 грн